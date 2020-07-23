Депутаты Нижнего Тагила обратились в облправительство из-за надвигающейся в городе мусорно-экологической катастрофы

Депутаты Нижнетагильской гордумы обратились к министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову из-за мусорно-экологической катастрофы, которая может возникнуть в городе. Действующие в Тагиле мусорные полигоны должны прекратить принимать отходы в ближайшее время. При этом мусоросортировочный комплекс (МСК) с новым полигоном в районе Кушвинского тракта, которые изначально планировалось ввести в эксплуатацию уже в конце этого года, до сих пор не начинали делать. На этом месте лишь вырубили деревья. «Облкоммунэнерго», которое ответственно за реализацию проекта, даже не получило положительное заключение экологической экспертизы на проектную документацию.

«По условиям [концессионного] соглашения “Облкоммунэнерго” должно было выполнить изыскательские, проектно-конструкторские и строительно-монтажные работы, провести экспертизы, а также благоустройство прилегающей территории в течение 2018–2020 годов. Планировалось, что мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО будут запущены в эксплуатацию в конце 2020 года. В ходе выездного заседания постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы было установлено, что никакие работы на площадке по строительству полигона не ведутся, а также отсутствует подъездная дорога. После вырубки леса участок не расчищен и не приведён в состояние, пригодное для проведения работ», — говорится в обращении депутатов НТГД.

Народные избранники напомнили облминистру о том, что ранее в регионе была утверждена новая территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Согласно ей, если до 2025 года в Тагил будут привозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа, то позже в город повезут также отходы из Невьянского округа (проживает более 42 тысяч человек).

Сейчас в схеме транспортных потоков твёрдых коммунальных отходов в городе указаны полигоны в Ленинском районе по Кушвинскому тракту и в Дзержинском районе. Экс-мэр Сергей Носов и нынешний глава города Владислав Пинаев на протяжении последних лет не раз заявляли о том, что объекты не отвечают современным требованиям и практически исчерпали свои ресурсы. В дальнейшем их, а также полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов в Черноисточинске планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать. Будет действовать новый расширенный полигон на Кушвинском тракте (район Рогожино), его сделают в рамках строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

«По предоставленному “Облкоммунэнерго” уточнённому графику выполнения работ срок ввода в эксплуатацию МСК и нового полигона для захоронения ТКО в Нижнем Тагиле — 4-й квартал 2022 года, — написали тагильские депутаты министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. — Просим вас предоставить: информацию о том, каким образом будет осуществляться обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории города после закрытия полигонов в 2021 году; перечень планируемых изменений в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области».

Необходимо также понять, как после рекультивации действующих полигонов будет происходить обращение с отходами, не относящимися к твёрдым коммунальным, — например, строительным мусором. Пока не определено, куда именно его будут вывозить.

В управлении горхозяйством мэрии Нижнего Тагила и «Облкоммунэнерго» заявляют, что ещё в июне 2018 года в дополнение к основному концессионному соглашению было заключено дополнительное. В нём, по данным чиновников и бизнесменов, и указан перенос срока ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона на 4-й квартал 2022 года.

«Дополнительное соглашение прошло согласование в ФАС. Объём инвестиционных обязательств не подлежит изменению», — сообщили в управлении горхозяйством, отметив, что уже заключены договоры на технологическое присоединение к газовым, электрическим и сетям водоснабжения и водоотведения.

Вызывает вопросы факт, что допсоглашение было заключено с «Облкоммунэнерго» в июне 2018 года, а в ноябре того же года на сайте той же компании был опубликован материал под заголовком «Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле: мифы и реальность». В тексте отмечалось: «В Свердловской области до 2021 года под Нижним Тагилом построят уникальный для региона комплекс по обращению с ТКО, который будет принимать на сортировку отходы промышленного центра Среднего Урала». О вводе объекта в эксплуатацию в 2022 году речи не шло. Не в курсе заключения допсоглашения оказались и депутаты Нижнетагильской гордумы.

Напомним, застройка должна была начаться в 2019 году после прохождения госэкспертизы. Но когда «Облкоммунэнерго» взялось за реализацию проекта, то столкнулось со множеством сложностей, связанных с соблюдением санитарных норм. Мусоросортировочный комплекс относится к первому классу опасности, в этом случае санитарно-защитная зона должна составлять 1000 м. Поэтому в ноябре депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили чиновникам внести изменения в генеральный план ради того, чтобы перенести строительство мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино за черту города. Многие жители Нижнего Тагила высказывали недовольство из-за появления завода на границе муниципального образования. Также думой было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки города. Это позволило увеличить расстояние от будущего предприятия до ближайших садов.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.