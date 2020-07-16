«За два года “Облкоммунэнерго” ничего не сделало». В Нижнем Тагиле срывается строительство многомиллиардного мусоросортировочного комплекса

Строительство мусоросортировочного комплекса рядом с Кушвинским трактом в Нижнем Тагиле откладывается на более поздний срок. Такой вывод сделали депутаты Нижнетагильской гордумы, которые на этой неделе посетили территорию, определённую под будущий завод и полигон. «Облкоммунэнерго», которое ответственно за реализацию проекта, до сих пор не получило положительное заключение экологической экспертизы на проект. Не соблюдая график выполнения работ, компания ставит под угрозу выполнение концессионного соглашения, заключённого с тагильской мэрией ещё летом 2018 года.

«Ситуация отвратительная, — отмечают депутаты НТГД. — За два года “Облкоммунэнерго” ничего не сделало. Мы приехали на место и просто обомлели. Там же реально ничего нет, только деревья вырубили на участке, и всё. Даже подъездную дорогу не построили. Компания нарушает концессионное соглашение, и все закрывают на это глаза. Сейчас она обратилась в УФАС, чтобы заключить дополнительное соглашение. Ищет официальные способы продления срока действия основного договора. Ну просто смех сквозь слёзы».

Застройка должна была начаться в 2019 году после прохождения госэкспертизы. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию был запланирован на четвёртый квартал 2020 года. В 2021 году хотели запустить снегоплавильную установку. Но когда «Облкоммунэнерго» взялось за реализацию проекта, то столкнулось со множеством сложностей, связанных с соблюдением санитарных норм. Мусоросортировочный комплекс относится к первому классу опасности, в этом случае санитарно-защитная зона должна составлять 1000 м.

В ноябре депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили чиновникам внести изменения в генеральный план ради того, чтобы вынести строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) в районе Рогожино за черту города. Многие жители Нижнего Тагила высказывали недовольство из-за появления завода на границе муниципального образования. Также думой было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки города. Это позволило увеличить расстояние от будущего предприятия до ближайших садов.

«Мусоросортировочный комплекс городу, конечно, нужен, — отметил председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. — Ситуация с действующими полигонами сегодня очень близка к критической. Они каждый год горят, дымятся. Поэтому необходимо одни из них рекультивировать, другие расширять. Но для меня остаётся открытым вопрос реализации запланированного проекта действующим концессионером — “Облкоммунэнерго”. Так как за два года мы не сдвинулись в решении этого вопроса. А представленный нам график выполнения работ декларирует тот же самый срок — 2,5 года. То есть завод должен был начать свою работу в 2020 году, а начнёт в лучшем случае в конце 2022 года».

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.