Тагильские депутаты изменили генплан ради строительства мусоросортировочного завода за чертой города

Депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили чиновникам внести изменения в генеральный план ради того, чтобы вынести строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) в районе Рогожино за черту города. Решение было принято сегодня, 28 ноября, в ходе очередного заседания думы. При этом в октябре на публичных слушаниях, где обсуждалось возведение МСК компанией «Облкоммунэнерго», многие жители Нижнего Тагила высказывали недовольство из-за появления завода на границе муниципального образования.

«Возникал вопрос, касающийся того, что у нас действующий полигон находится в черте населённого пункта, хотя это сложилось много лет назад. Сегодня мы приняли новый генплан города, где тот анклав, который был, выведен будет за пределы Нижнего Тагила», — резюмировал в конце заседания гордумы её спикер Вадим Раудштейн.

Также думой было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Тагила. Это позволит увеличить расстояние от будущего предприятия до ближайших садов. Мусоросортировочный комплекс относится к первому классу опасности, в этом случае санитарно-защитная зона должна составлять 1000 м.

«Основное изменение связано с проектом строительства мусоросортировочного завода рядом с действующим полигоном твёрдых бытовых отходов. И чтобы дальше выстраивать взаимоотношения с концессионером, нам необходимо перевести часть земельного участка из одной категории в другую. Участок выбран с учётом мнения концессионера для обеспечения санитарно-защитной зоны для удаления от садов», — рассказал председатель думской комиссии по градостроительству и землепользованию Константин Шведов.

В дальнейшем санитарно-защитная зона может быть сокращена, но для этого «Облкоммунэнерго» придётся получить положительные заключения экологической и государственной экспертиз.

«Они [“Облкоммунэнерго”] утверждают, что будут применять оборудование, которое позволит сократить санитарно-защитную зону для предприятия. Они с этим оборудованием пойдут на экологическую экспертизу, государственную. Только после этого могут получить разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса. По результатам строительства будут сделаны ещё фактические замеры на определение границ санитарно-защитной зоны», — пояснил АН «Между строк» председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.

Напомним, сегодня депутаты Нижнетагильской гордумы также утвердили список своих претензий к проекту обновлённой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области. В письме, которое направят в Министерство энергетики и ЖКХ региона, 9 пунктов.