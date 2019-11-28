«Непродуманная логистика и неверные данные». Тагильские депутаты утвердили список претензий к новой схеме обращения с ТКО в Свердловской области

Депутаты Нижнетагильской гордумы утвердили список своих претензий к проекту обновлённой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области. В письме, которое направят в Министерство энергетики и ЖКХ региона, 9 пунктов. В окончательной редакции они были приняты сегодня, 28 ноября, на очередном заседании гордумы.

Проект обновлённой территориальной схемы был опубликован на официальном сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в середине ноября. Согласно ей, если до 2025 года в Тагил будут привозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа, то позже в город повезут также отходы из Невьянского округа (проживает более 42 тысяч человек). К этому моменту в Тагиле должен быть построен мусоросортировочный комплекс (МСК) в районе Кушвинского мусорного полигона. В письме депутаты обращают внимание на то, что нецелесообразно после строительства МСК привозить ТКО из Невьянского городского округа в Нижний Тагил (более 50 км), когда путь до Верхнего Тагила составляет лишь 17 км, до Новоуральска — 37 км.

«Эти непродуманные логистические решения приводят к увеличению затрат регионального оператора на транспортирование отходов и, соответственно, тарифа для населения», — отмечают народные избранники.

Кроме того, у депутатов возникли сомнения в эффективности реализации мусорной реформы на территории региона.

«В Нижнем Тагиле планируется строительство полигона размещения ТКО мощностью 129 тысяч тонн в год. В то же время количество ТКО, образуемых на данной территории, составляет 169,4 тысячи тонн в год. На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что к захоронению планируется более 70% отходов. Схожие данные и по остальным муниципальным образованиям. Одна из задач [перехода на новую систему обращения с ТКО] — переориентирование системы обращения с отходами с преимущественного их захоронения на утилизацию и обезвреживание с уменьшением и минимизацией вреда, наносимого природной среде и её компонентам. Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объёме к 2025 году должна составлять 75%», — говорится в письме тагильских депутатов.

При этом количество объектов размещения ТКО будет сокращено только на бумаге, отмечают думцы. Сейчас в схеме транспортных потоков твёрдых коммунальных отходов в городе указаны полигоны в Ленинском районе по Кушвинскому тракту и в Дзержинском районе. В дальнейшем их, а также полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов в Черноисточинске планируется вывести из эксплуатации и рекультивировать. Но будут действовать новые точки, в том числе расширенный полигон на Кушвинском тракте (район Рогожино), его организуют в рамках строительства мусоросортировочного комплекса.

В документе указывается на расхождение количественных данных по строительству в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле объектов обработки ТКО, а также по мощности планируемого к возведению в городе мусоросортировочного комплекса. В одном пункте написано, что его проектная мощность составляет 250 тысяч тонн в год, в другом — не менее 185 тысяч тонн в год. Также депутаты хотят уточнить, из каких муниципальных образований и куда именно будут вывозить мусор для захоронения — в схеме обращения с ТКО есть некоторые расхождения информации.

Напомним, согласно обновлённой схеме обращения с ТКО, с 2020 года тариф в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле вырастет с 696,64 до 740,6 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117, а 125 рублей, частники — 140 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться.

Ознакомиться с актуализированным проектом схемы и направить по нему свои замечания и предложения жители Нижнего Тагила могут до 29 ноября. Они принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 719 или по электронной почте: tko-minenergo@egov66.ru.