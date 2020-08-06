День рождения Нижнего Тагила онлайн: гид по Дню города — 2020

В эти выходные Нижний Тагил отметит свой 298-й день рождения. Праздник будет очень непривычным и очень скромным из-за пандемии коронавируса: без массовых мероприятий и салюта. Но это не значит, что тагильчанам будет нечем заняться. «Афиша МС» составила удобный гид по самым интересным онлайн-событиям и офлайн-площадкам Дня города.

8 августа в онлайн-формате состоится уже ставший традиционным для Дня города фестиваль детских спектаклей «Театрград». В этом году в нём примут участие девять театров Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ирбита, Краснотурьинска, Серова, Новоуральска и Первоуральска. «Театрград» начнётся в 10:00 и завершится в 21:00 на портале «Культура Урала».

8 августа в 11:00, 13:00 и 16:00 на площади у Нижнетагильского театра кукол пройдёт показ сказки «Шалунишки», которая держится в репертуаре уже 20 лет.

Интересное офлайн-мероприятие назначено на 8 августа в посёлке Черноисточинск. На территории демидовского завода, где создаётся «АртРезиденция», пройдёт тест «Демидов-феста». Гостей ждут мастер-классы по керамике, живописи, игре на укулеле, экскурсии по музею наличников, живые вступления музыкантов, ярмарка мастеров. В помещения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будут пускать ограниченное число гостей, которые должны иметь при себе маски.

Музеи Нижнего Тагила подготовили свою онлайн-программу. 8 августа в пабликах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» можно будет посмотреть видеолекции и побывать на виртуальных выставках. Тагильчанам расскажут об истории празднования Дня города, о создании плотины и Тагильского пруда, о редких книгах о Тагиле. В 15:00 будет опубликована видеореконструкция об истории Господского сада, ныне — парка Бондина. А в 17:00 горожан приглашают на онлайн-обзор выставки «Гора Высокая», открывшейся специально ко Дню города.

На страничках Нижнетагильского музея изобразительных искусств 7 и 8 августа пройдут мастер-классы для детей, выставка «Шёл по городу художник: произведения из коллекции НТМИИ». А заведующая сектором городской скульптуры музея Александра Шемякина расскажет о городской парковой скульптуре.

В День города можно отправиться на виртуальный концерт-марафон артистов Нижнетагильской филармонии. В соцсетях учреждения с 1 по 8 августа публикуются хорошо знакомые любителям музыки произведения и пьесы современных композиторов. Видеовыступления были записаны в разных городских локациях.

Парк культуры Бондина, который, кстати, уже открыт для посетителей, приглашает на онлайн-экскурсию о механизмах аттракционов. Её можно посмотреть в паблике парка во «ВКонтакте». Там же пройдёт онлайн-выставка фотографий и акция «Я люблю Нижний Тагил», в рамках которой тагильчане расскажут, почему они любят родной город.

На страничках Городского дворца молодёжи можно познакомиться с работами творческих тагильчан. Дворец на протяжении месяца собирал видеоролики, в которых жители города поют свои песни, читают стихи, рассказы, притчи о Нижнем Тагиле, его жителях и достопримечательностях.

В группах кинотеатра «Красногвардеец» в День города можно будет почитать об истории тагильского кино и о том, какие режиссёры снимали фильмы в знакомых каждому тагильчанину локациях.

С подробной программой онлайн-событий, подготовленных городскими музеями, театрами, дворцами, парками, можно познакомиться на официальном сайте города.