Театр кукол устроит показы легендарного спектакля на свежем воздухе

В праздничные для Нижнего Тагила выходные, 8 и 9 августа, на площади возле театра кукол со стороны улицы Карла Маркса состоятся показы сказки «Шалунишки». Впервые после начала пандемии артисты встретятся со зрителями.

Маленьких зрителей и их родителей ждёт легендарная для тагильского театра кукол постановка-долгожитель. При хорошей погоде в день должно состояться три показа — в 11:00, 13:00 и 16:00.

«Этот уникальный спектакль уже более 20 лет радует юных зрителей актуальной историей, красочностью декораций и кукол. За это время прекрасная сказка о смелости и дружбе получила немало признаний и наград, в том числе европейских. Роли всех персонажей исполняет актриса Нижнетагильского театра кукол, заслуженная артистка России Светлана Шибнева», — отмечают в театре.

Билеты на спектакль на открытом воздухе можно приобрести перед показом. Количество мест на один показ ограничено 20 зрителями.

Добавим, что в День города, 8 августа, маленькие зрители смогут посмотреть онлайн-фестиваль «Театрград» на портале «Культура Урала». В нём примут участие девять театров из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ирбита, Серова, Краснотурьинска, Новоуральска, Первоуральска. А на 15 и 16 августа запланированы показы бэби-спектакля «Истории Ладошкиных» возле Нового Молодёжного театра.