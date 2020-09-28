Цифровой детокс и мода на аутентичность. Уральские бизнесмены генерировали идеи на круглом столе «Демидов-феста»

В минувшую субботу на «Демидов-фесте», который прошёл на старом демидовском заводе, состоялся круглый стол «Развитие туристического и креативного потенциала территории Горноуральского городского округа». Организаторы — управляющая компания туркластера «Гора Белая» и центр «Мой бизнес» Нижнего Тагила — рассказали пришедшим бизнесменам о государственной поддержке резидентов и потенциале бизнес-проектов в создающемся туркластере.

Слушатели узнали, что на туристической территории создана особая экономическая зона: предприниматели могут воспользоваться налоговым вычетом в размере до 90% налога на прибыль. В первые пять лет резиденты не будут платить налог на имущество, а в последующие пять лет для них будет действовать льготная ставка — 1,1%. Также инвесторам предлагаются льготные займы от центра «Мой бизнес», Фонда развития моногородов или участие в проектах государственно-частного партнёрства.

«Зимой 2020–2021 года управляющая компания туристического кластера получит права на земельные участки в районе горы Белой и в населённых пунктах, мы сможем начать передавать землю под проекты инвесторов. Управляющая компания направляет много сил на единый маркетинг и продвижение территории, на поддержку инициатив местных резидентов. Нам удалось оживить и добавить трафика действующим на территории точкам притяжения — например, музеям, ипподрому. С начала июля в Висиме действовал палаточный кемпинг — загрузка всё лето была хорошая. На этом проекте мы отработали взаимодействие управляющей компании, резидента и туристов, а местные жители и бизнес получили новые источники дохода», — рассказала ведущий специалист по развитию туристических продуктов УК туркластера «Гора Белая» Александра Юренкова.

Отметим, что 26 сентября на закрытии сезона на висимском ипподроме присутствовало почти 800 гостей. Они съели 100 литров наваристых щей и 75 литров рассольника, а также выпили 50 литров горячего медового сбитня.

Главная идея проекта — отдых на природе с комфортом, отмечают специалисты туркластера. Уже сейчас спрос на туристические услуги превышает предложение, а территория нуждается в летних и зимних развлекательных активностях, отелях и хостелах, точках питания, объектах экотуризма.

На основе имеющихся запросов участникам круглого стола предложили придумать идеи проектов, которые можно было бы реализовать на территории кластера в ближайший год.

За 30 минут две команды разработали четыре концепции. Это фудтрак с полезной и быстрой едой, который будет постоянно менять локацию, аутентичный ресторан с русской кухней и детский развлекательный комплекс на горнолыжном курорте. Один из самых интересных проектов предложил предприниматель из Висима Александр Гуменюк. Он мечтает создать экодеревню с баней, фотоохотой, погружением в деревенскую жизнь позапрошлого века.

«Идея создать деревню в старорусском стиле, без связи, без фонарей, с колодезной водой появилась давно, а к реализации подтолкнуло создание туркластера “Гора Белая”. Тогда стало понятно, что этот проект будет востребован. У нас в Висиме есть место, оно называется Кордон. Там раньше была небольшая деревушка, которая сейчас вымерла. Это уникальное место: и речка, и поля, и горы — всё в одном месте. Сейчас мы оформляем документы на землю и хотим с друзьями в ближайшее время приступить к реализации задуманного», — рассказал Александр Гуменюк.

По словам участников круглого стола, небольшой мозговой штурм был полезным и вдохновил их на разработку собственных идей. Работа туристического кластера и предпринимателей продолжится, а до конца года управляющая компания туркластера планирует провести ещё один большой акселератор бизнес-проектов. В 2019 году акселератор туристических проектов, проводимый туркластером и центром «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, проходил в течение 2,5 месяцев, собрал порядка 30 предпринимателей, в финале состоялась защита девяти бизнес-планов, в том числе там оформилась концепция проекта «АртРезиденция».

Познакомиться с уже существующими проектами и узнать, как стать резидентом туркластера, можно здесь.

Туркластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области. В территорию кластера входит 16 посёлков и деревень, которые к 2028 году должны стать комфортными для туристов, местных жителей и бизнеса. Мастер-план территории предусматривает создание 200 новых объектов туризма, спорта и культуры. Турпоток увеличится с нынешних 300 тысяч до 1,5 млн человек в год. Уже сейчас на территории создаётся туристическая инфраструктура: летний палаточный кемпинг «Висимские поляны» в посёлке Висим, туристическая тропа «Долина родников» на горе Белой, а также активно развиваются туристические продукты.