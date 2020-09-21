Скачки, экспериментальная музыка и уральский сбитень. В последнюю субботу сентября на ипподроме в Висиме состоится грандиозное закрытие сезона

26 сентября на единственном лицензированном действующем ипподроме в Свердловской области в посёлке Висим пройдёт гастрономический праздник «Висимский пикник на ипподроме». Гостей ждут фудкорт со старинными блюдами уральской кухни, ярмарка с фермерскими деликатесами, закрытие бегового сезона, а также экскурсии и мастер-классы на конюшне.

Большой праздник станет финальным в этом сезоне. Организаторы — команда туристического кластера «Гора Белая» — обещают, что он станет самым зрелищным и насыщенным событиями. В 12:00 на висимском ипподроме начнутся соревнования. Каждый гость пикника сможет сделать ставку, испытать удачу и получить приятный приз. Беговой сезон на ипподроме длится с мая по сентябрь. Здесь проходят испытания лошадей и соревнования наездников, которые подтверждают своё мастерство в борьбе за квалификационные категории.

В 13:00 на ипподроме пройдёт концерт талантливого музыканта Алекши Новича, экспериментирующего с такими жанрами, как indie-рок, рэп-рок, кантри, электронная музыка и авторская песня. До 17:00 любой желающий сможет отведать блюда уральской кухни — фудкорт расположится рядом с трибуной.

«Фирменным напитком дня станет уральский сбитень. В меню — запечённое мясо, грибная солянка и щи. Все супы будут готовиться на костре под открытым небом. Наш пикник ждёт всех, кто любит уральскую природу и открыт для нового вкусового опыта. Для тех, кто по-настоящему ценит фермерские продукты и изделия ручной работы, мы подготовили ярмарку, где вы сможете приобрести свежие фермерские продукты, плетёные корзины, вязаные вещи, мёд и варенье», — рассказывают в туристическом кластере «Гора Белая».

Весь день для гостей «Висимского пикника» будет работать выставка «Самоотверженные герои конного мира», фотозона «Карета XVIII века со сбруей», сувенирная лавка с изделиями на конную тематику. Также вы сможете поучаствовать в мастер-классе по декорированию подковы — такой сувенир, как известно, считается символом удачи.

Гости смогут поближе познакомиться с красавцами рысаками и условиями их содержания. Весь день можно будет прокатиться на лошадях по манежу и взять обзорную экскурсию на конюшню. Ветеринар, ботаник, практикующий инструктор по верховой езде Светлана Рогалева будет проводить экскурсии каждый час с 13:00 до 16:00. Экскурсовод познакомит визитёров с шестью типами щёток для лошадей, комплектом амуниции для верховой езды, подготовит и подседлает лошадь.

«В ходе экскурсии участников проведут по основному и подсобным помещениям центральной конюшни ипподрома. Экскурсовод на наглядном примере покажет, каких мастей бывают лошади, в чём различие масти от подмастка, что такое отметина и завиток. Вам расскажут о самых распространённых породах и их особенностях, поведают, в чём отличие чистопородной от чистокровной лошади. Вы сможете понаблюдать за основными повадками лошадей, экскурсовод расскажет о социальных правилах внутри лошадиного табуна. По окончании экскурсии каждый участник будет разбираться в базовых невербальных сигналах лошадей», — обещают организаторы.

Вход на «Висимский пикник» и скачки свободный. Зарегистрироваться на экскурсии и мастер-классы можно заранее или в день мероприятия на сайте туристического кластера или по телефону: 8 (982) 611-24-41.

Также 26 и 27 сентября на территории создающегося туркластера состоится мотивационный форум-тур #любиточтоделаешь: «Пробуждение». Успешные бизнесмены, творческие уральцы расскажут о том, как им удалось достичь поставленных целей. Двухдневный форум пройдёт в Черноисточинске, Висиме и деревне Харёнки. Приобрести тур можно здесь.

Напомним, 26 сентября в посёлке Черноисточинск пройдёт «Демидов-фест». Гостей ждут концерты, мастер-классы, выставки, экскурсии, ярмарка, фудкорт с блюдами горнозаводской кухни.