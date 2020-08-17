Серия гастрономических фестивалей пройдёт в Висиме в августе и сентябре

Туристический кластер «Гора Белая» изменил формат гастрономического фестиваля «Висимский пикник», который впервые прошёл осенью 2019 года в посёлке Висим под Нижним Тагилом. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вместо одного большого гастрособытия каждую неделю до середины сентября будут проходить развлекательные программы с гастрономическими шоу, ярмарками, мастер-классами и другими развлечениями. В минувшие выходные новый формат протестировали участники спортивного онлайн-проекта «Бежим на Висимский пикник» и журналисты областных СМИ.

На первом гастрономическом празднике на площадке кемпинга «Висимские поляны» гостей угощали грибным супом по старинному уральскому рецепту. Повара тагильского магазина фермерских продуктов «От поля до вилки» устроили гастрошоу по приготовлению хрустящих речных карасей в кляре с овощным салатом. В следующие выходные они обещают раскрыть секреты запекания утки, а через неделю расскажут, как правильно готовить бычью ногу.

«Туркластер всегда даёт нам интересные задания для пикника: мы должны не просто найти интересные сочетания продуктов, но и блюда уральской кухни, чтобы удивлять и возвращать людей к корням. Ради такого дела мы нашли книгу Василия Турыгина “Уральская кухня” и сварили грибной крестьянский суп с картошкой, перловкой, лесными грибами и карамелизированным луком», — рассказала коммерческий директор компании «От поля до вилки» Мария Кириллова.

Аутентичную уральскую атмосферу на «Висимском пикнике» на протяжении следующего месяца будут создавать и участники ярмарки: мастера, ремесленники, фермеры со всей Свердловской области. В этот раз на ней можно было приобрести украшения из уральских камней, плетённые корзины и деревянные свистульки, фермерские продукты, а также нарядные пряники, расписанные по мотивам сказов Павла Бажова.

«Мы через наши пряники рассказываем об Урале. Мы готовим пряники с традиционными уральскими начинками и украшаем их росписью по сказам Бажова. Также сегодня мы привезли пряники, сделанные с помощью пряничной деревянной скалки, как это делалось в старину. Висим — замечательное место, и мы едем сюда не только чтобы продать нашу продукцию, а чтобы отдохнуть», — говорит участница ярмарки Анна Ульянова, представитель пряничной «Пряник на Урале».

Кульминацией первого пикника стало награждение участников спортивного челленджа «Бежим на Висимский пикник». Совместный проект туркластера «Гора Белая», школы правильного спорта I Love Supersport и общероссийской организации «Деловая Россия» проходил этой весной в режиме онлайн. Почти 600 человек из разных городов Свердловской области тренировались дома в условиях самоизоляции. Цель челленджа — пробежать 160 километров — одолели почти 200 участников. Около 40 спортсменов перевыполнили план и пробежали 320 виртуальных километров.

«Это уникальная идея, которую мы вместе с “Горой Белой” придумали и которая совпала с самоизоляцией. Особенность проекта в том, что мы собирали разные активности вместе и что проект постоянно перестраивался в зависимости от ситуации в стране и в области. Например, когда запретили тренировки на улице, мы начали считать количество шагов, пройденных дома. Кто-то бегал, кто-то катался на велосипеде — любую активность мы переводили в виртуальные километры. Самоизоляция повлияла на людей позитивно, многие начали заниматься спортом, кто-то целые семьи вовлёк в проект. У нас есть участники, которые пробежали 1,5 тысячи виртуальных миль — это очень много. Многие ребята до сих пор продолжают заниматься спортом, и это важно», — говорит руководитель школы I love Supersport Александр Казанцев.

Победителями командного зачёта стали сборные Training System компании «АМК-Екатеринбург» и «Опоры России». Команды получили не только медали, но и подарок от организаторов — корпоративный сплав по Чусовой. Кроме того, среди всех участников спортивного проекта будет разыгран главный приз, правда пока организаторы определяются с тем, что это будет. Изначально в качестве суперприза была анонсирована поездка на Мюнхенский марафон, но его отменили из-за коронавируса.

«Еда — один их самых главных туристических магнитов, который повышает эмоциональную вовлечённость, это удовольствие, которое создаёт сильные и приятные впечатления от территории. Поэтому гастрономические события — одно из главных направлений в развитии туризма. Ещё одна наша большая цель, которую мы поставили себе перед первым Висимским пикником в 2019 году, — поддержка региональных фермеров и продвижение их продукции. Продвижение уральской кухни — это, по сути, и есть продвижение местного продукта. На пикнике можно не только попробовать вкусные блюда по историческим рецептам уральской кухни, приготовленные из местных продуктов, но и лично познакомиться с фермерами», — говорит генеральный директор туристического кластера «Гора Белая», председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Отведать блюда уральской кухни, покататься на SUP-борде, пройти квест по музеям Висима все желающие смогут в выходные дни вплоть до середины сентября. Первое мероприятие в серии гастрономических фестивалей пройдёт 22 августа с 12:00 до 20:00 на площадке кемпинга «Висимские поляны». Гости могут посетить площадку самостоятельно или приобрести комплексный билет на одного человека или на целую семью. В такой билет входят трансфер из Екатеринбурга, обед, участие в мастер-классе или лекции, вход во все музеи Висима, на мараловую ферму и час катания на SUP-борде. Также есть возможность приобрести билет с проживанием в палатке в оборудованном кемпинге.

Фестиваль «Висимский пикник» будет проходить в Висиме раз в неделю по субботам или воскресеньям — в зависимости от погодных условий. Билеты можно приобрести на сайте туристического кластера «Гора Белая».