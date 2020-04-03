«Стать лучшей версией себя». Свердловчане на карантине занимаются фитнесом и йогой ради победы в спортивном челлендже

Туркластер «Гора Белая», школа правильного спорта I Love Supersport и общероссийская организация «Деловая Россия» приглашают свердловчан принять участие в необычном спортивном проекте «Бежим на Висимский пикник». В условиях самоизоляции участники проекта будут тренироваться дома под руководством профессиональных спортсменов, тренеров и врачей. Организаторы будут координировать онлайн-соревнования в Telegram-чате и специальном приложении.

До публикации указа губернатора о самоизоляции и указа президента о продлении нерабочей недели до конца апреля организаторы предлагали спортсменам заниматься на свежем воздухе, но теперь условия участия меняются. Каждый участник или целая команда (в проекте есть и командные зачёты) могут выбрать активности себе по душе (йога, гимнастика, ОФП) и заниматься дома. Следить за физической активностью будут через приложение Strava, в котором появятся данные о длительности физических нагрузок или количестве пройденных на беговых дорожках километров. Спортсмены будут общаться в чате в Telegram.

Также организаторы расширили наполнение спортивного проекта. Каждую неделю в группах туркластера «Гора Белая» будут проходить прямые эфиры с кухни бренд-шефа «На Урале есть» Владимира Олькиницкого. Известный уральский повар научит всех желающих готовить блюда уральской кухни.

«Также мы хотим насытить жизнь участников проекта полезной информацией, которую они смогут использовать. Запланированы не только зажигательные онлайн-зарядки и прямые эфиры с врачами, но и прямые эфиры на тему питания, защиты от фейковых новостей (как не поддаваться панике и оградить себя от фейкового контента), о распорядке дня, советы психологов, как сохранить мотивацию и позитив. В общем, будет много полезной информации от профильных специалистов, в том числе как учить английский или, к примеру, как делать красивые фото на телефон из дома. Цель проекта — быть вместе, не отчаиваться, управлять своим временем и собой и выйти из карантина новой, лучшей версией себя», — рассказали АН «Между строк» в управляющей компании туркластера «Гора Белая».

Участие в спортивном онлайн-марафоне бесплатное, присоединиться к нему можно в любое время (проект будет длиться два месяца). Участникам нужно отправить заявку, зарегистрироваться в социальной сети для спортсменов Strava, вступить в клуб «Бежим на Висимский пикник» в Telegram.

Среди участников будет разыгран билет в Мюнхен на Generali Munich Marathon, а если он не состоится — другой приз.

Напомним, первый гастрономический фестиваль «Висимский пикник» прошёл в посёлке Висим под Нижним Тагилом 14 сентября 2019 года. Попробовать блюда уральской кухни от ведущих уральских шеф-поваров приехали около двух тысяч гостей. В этом году фестиваль также обязательно состоится, уверены в управляющей компании туркластера.