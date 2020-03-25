В Свердловской области стартовал спортивный онлайн-проект «Бежим на Висимский пикник»

Спортивный проект, в котором любители активного образа жизни смогут дистанционно соревноваться сразу в нескольких дисциплинах, пройдёт в Свердловской области. До начала второго гастрономического фестиваля уральской кухни «Висимский пикник», который намечен на 30 мая, участники проекта должны будут преодолеть дистанцию в 160 километров (расстояние между Висимом и Екатеринбургом).

Идея необычного проекта принадлежит, в частности, гендиректору туркластера «Гора Белая» Леониду Гункевичу и основателю школы правильного спорта I Love Supersport в Екатеринбурге Александру Казанцеву. В проекте также участвуют сообщество «Агенты позитивных изменений», Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, рассказали АН «Между строк» в управляющей компании кластера.

«Мы приглашаем всех начинать активности на открытом воздухе, присоединившись к нашему проекту “Бежим на Висимский пикник”! Разумеется, не забывая про меры социального дистанцирования. Но в этом и есть плюс нашего турнира: мы занимаемся индивидуально, но соревнуемся в сообществе. Сейчас особенно приятно видеть, что ты не один, и следить, как другие люди бегут и идут с тобой, хоть и в разных частях города. Это лучшее, что можно придумать сегодня, чтобы быть активным и быть позитивным», — говорит генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Участники марафона сами смогут выбрать вид активности — бег, ходьба, плавание или езда на велосипеде. Каждый будет тренироваться индивидуально, результаты будут отображаться в социальной сети для спортсменов Strava.

Также спортсмены смогут посмотреть онлайн-тренировки с уральскими легкоатлетами, послушать лекции врачей. Лекции проведут медицинский директор объединения «Новая больница» Александр Гальперин, врач-кардиолог кандидат медицинских наук Анастасия Канюкова и нефролог Анна Корелина.

Проект также поддержали мастер спорта международного класса, член сборной России, участник Олимпийских игр в Пекине, обладатель рекорда Свердловской области в марафоне (2:10:13), призёр Кубка Европы в беге на 10 000 метров Олег Кульков, мастер спорта международного класса, тренер по плаванию, призёр первенств России, финалистка этапов Кубков мира Полина Киселева, кандидат в мастера спорта по триатлону, дважды Ironman Андрей Солнцев.

«Каждый из нас может сделать себе вызов и пробежать, пройти или прокатить на велосипеде 160 километров за два месяца. Это может сделать каждый, поверьте. Специальная программа будет всё это исчислять. Вы можете бегать по лесопарку, за городом, кататься на велосипеде в своём районе, заниматься там, где удобно и где чувствуете себя в безопасности», — отмечает основатель школы правильного спорта I Love Supersport в Екатеринбурге Александр Казанцев.

Участие в спортивном онлайн-марафоне бесплатное. Можно тренироваться самостоятельно или в командном зачёте. Но нужно отправить заявку, зарегистрироваться в социальной сети для спортсменов Strava, вступить в клуб «Бежим на Висимский пикник» в Telegram.

На сегодняшний день заявки подали 164 человека, в том числе команды от «Деловой России», «Опоры России», предприятий Свердловской области, жители Екатеринбурга, Висима и других городов. Старт онлайн-марафону будет дан 1 апреля.

Спортсменов, достигших лучших результатов, назовут 30 мая на гастрофестивале «Висимский пикник». Все они получат медали и станут участниками розыгрыша главного приза — путёвки на мюнхенский марафон Generali Munich Marathon. Также возможен другой достойный подарок, в зависимости от ситуации в мире, уточняют организаторы.

Напомним, первый гастрономический фестиваль «Висимский пикник» прошёл в посёлке Висим под Нижним Тагилом 14 сентября 2019 года. Попробовать блюда уральской кухни от ведущих уральских шеф-поваров приехали около двух тысяч гостей. В этом году фестиваль пройдёт дважды: в мае и сентябре.