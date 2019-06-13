Чубайс предложил ввести в России новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, пишет РИА «Новости».

По его словам, новый налог позволит стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Чиновник сослался на опыт Евросоюза, где импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при их производстве.

«Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — пояснил Чубайс.

При этом он призвал сначала разобраться с объёмами выбросов и лишь потом думать о введении налога. Чубайс считает, что на первом этапе ставки углеродного налога должны быть минимальными.

В начале апреля стало известно, что Минфин РФ предложил включить в Налоговый кодекс пять новых глав: речь идёт об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о гостиничном сборе и налоге с операторов связи. Таким образом ведомство решило реализовать своё давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения бизнеса. Если эти платежи будут внесены в Налоговый кодекс, то за их неуплату будет грозить в том числе уголовная ответственность.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка не изменится, а внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс никак не отразится на нагрузке бизнеса и россиян.

Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2018 году стал рекордным за последние пять лет — 23%, или плюс почти 4 трлн рублей, сообщил в январе в ходе расширенной коллегии ФНС глава службы Михаил Мишустин.

Напомним, с 1 января 2019 года в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Из-за этого значительно выросли цены на продукты питания и алкоголь, смартфоны, квартиры, бензин, автомобили, сотовую связь, авиабилеты, повысились ставки по ипотеке, увеличились коммунальные платежи. По прогнозу Центробанка, к концу 2019 года инфляция в России составит 5–5,5%.