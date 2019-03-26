Медведев анонсировал мораторий на изменение налогового законодательства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина объявил о моратории на изменение Налогового кодекса, пишет ТАСС. По словам председателя правительства, в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны.

«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шесть лет корректироваться не должны», — пояснил премьер.

Он напомнил, что решение повысить НДС с 18% до 20% было принято властями, чтобы найти средства на реализацию нацпроектов.

«Решение действительно было совсем нелёгким, рассматривались разные варианты», — рассказал Медведев.

Ранее четвёрка ключевых бизнес-объединений РФ — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» — отправили Владимиру Путину письмо с заявлением о своём несогласии с предложением Минфина ввести шесть основных неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ. Предприниматели, опасающиеся роста фискальной и административной нагрузки, настаивают на отдельном рамочном законе о таких платежах.