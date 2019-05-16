Четверо обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» не признали свою вину

Четверо из семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в ходе первого судебного заседания отказались признать свою вину, пишет «Интерфакс».

В четверг суд начал рассматривать по существу первое из трёх дел о пожаре в торгово-развлекательном центре. На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчинённый Александр Никитин. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

На вопрос судьи о том, согласны ли они с предъявленным обвинением, Никитин, Полозиненко, Генин и Антюшин ответили отрицательно. Богданова заявила, что не готова ответить на вопрос судьи. Судденок частично признала нарушение правил пожарной безопасности. Соболев частично не понял, в чём конкретно его обвиняют: в частности, он не согласен с тем, что действовал в составе преступной группы. Отношение к обвинению и своей вине он сформулировать не смог, попросив озвучить его позже.

Фигурантами других дел о пожаре в «Зимней вишне» являются 15 человек, в том числе экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель «Кемеровского кондитерского комбината», на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвёртом этаже торгового центра.