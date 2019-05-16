В Кемерове начался суд по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Первое судебное заседание по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» началось в Кемерове в среду, пишет «Интерфакс». Дело по существу рассматривает Заводской районный суд, однако заседание проходит в помещении суда Ленинского района, так как у Заводского суда нет подходящего зала, способного вместить всех участников и слушателей дела.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании — собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчинённый Александр Никитин. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, ставшей причиной смерти 60 человек, а также в халатности.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Из 60 погибших 37 были детьми. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвёртом этаже торгового центра.