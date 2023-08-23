«Через два срока должен приходить новый человек со свежими идеями». Главой Нижнего Тагила хочет стать профсоюзный лидер НТЗМК 

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Нижнетагильской городской думы, пятым кандидатом на пост мэра Нижнего Тагила заявилась председатель профсоюзного комитета ООО «НТЗМК» Ольга Кияткина.

«На данный момент я занимаю должность в профсоюзной организации. Это должность выборная. Сейчас у меня подходит к концу срок моих полномочий. Я считаю, что через два срока должен приходить новый человек со свежими идеями. Тем не менее потенциал моих идей и работоспособности не растрачен, и я решила попробовать себя на посту мэра, чтобы принести пользу нашему городу», — рассказала АН «Между строк» Кияткина.

Оценивать свои шансы на победу Ольга не стала, так как считает, что это должна сделать компетентная конкурсная комиссия.

Ольге Кияткиной 55 лет. Она окончила индустриально-педагогический факультет НТГСПА. Работала в школе педагогом более 12 лет, одновременно являлась председателем профкома.

Напомним, с 14 августа стартовал приём документов от кандидатов, он продлится до 25 августа. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Каждый гражданин старше 21 года может заявить свою кандидатуру на пост главы города. Всех участников проанализируют на соответствие требованиям, с каждым проведут собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Известно ещё о четырёх кандидатах, которые подали документы в конкурсную комиссию. Это действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев, директор автомойки Фёдор Трачук и начальник отдела городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников.