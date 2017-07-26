Чайку обеспокоило сокращение коррупции в России

Генпрокурор России Юрий Чайка выразил беспокойство тем, что за первые полгода 2017 года количество зафиксированных фактов коррупции снизилось на 13,9%, передаёт РИА Новости. Всего за шесть месяцев прокуратура выявила 18,4 тысячи преступлений, связанных с коррупцией. Меньше всего таких преступлений зафиксировали в Сибирском федеральном округе, где число выявленных фактов коррупции снизилось на 24,7%. Максимальное увеличение обнаружили на Северном Кавказе – на 18,1%.

«Вызывает беспокойство снижение числа выявленных коррупционных преступлений – минус 14%, особенно взяточничество – минус 30%», – сказал генпрокурор.

Примерно половина всех зафиксированных преступлений – мелкие взятки на сумму до 10 тысяч рублей, цитируют Чайку «Ведомости». Как отметил генпрокурор, за коррупцию в первом полугодии 2017 года уволили 377 чиновников.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости