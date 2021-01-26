Буддистам с горы Качканар дали 5 дней на выселение из монастыря

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на встрече с буддистами и представителями Качканарского ГОКа объявил об установлении окончательных сроков выезда общины «Шедруб Линг» из комплекса на горе Качканар — участникам общины предстоит покинуть монастырь до 1 февраля, пишет Znak.com.

«18 января Качканарский суд принял определение, подтверждающее решение суда о принудительном сносе построек от 2014 года. В течение месяца, как мне объяснили, у общины есть время на добровольное исполнение решения о выселении и исполнении соглашения. Поэтому мы сегодня подвели черту: либо они с понедельника начинают исполнять соглашение, то есть ходить [в монастырь] по тем дням, которые определены, либо, если этого не происходит, пусть всё делается по закону, с приставами», — сказал Бидонько.

По словам вице-губернатора, власти не заинтересованы в том, чтобы постройки в монастыре были снесены, они хотят, чтобы комплекс действовал по выходным и праздникам, как было прописано в соглашении.

«Мы не хотим сносов, хотим, чтобы они там работали, но не можем противопоставлять, при всем уважении, их значимость и развитие целого региона», — сказал Бидонько.

Он добавил, что почти 6 тысяч жителей Качканара оставили подписи под обращением, в котором выражают беспокойство о развитии ГОКа.

Напомним, конфликт между Качканарским ГОКом и буддийской общиной продолжается несколько лет. ГОК начал разработку Собственно-Качканарского месторождения, расположенного в непосредственной близости от горы Качканар, на которой жила община. Представители компании отмечают, что не намерены срывать гору Качканар, где размещены постройки, однако месторасположение общины находится в зоне разлёта осколков, жизнь людей там подвергается опасности.

В общине «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время производства работ покидать гору, но переживают за снос построек и буддийских ступ. За сохранение комплекса на горе подписалось более 4,5 тысячи человек, и более 5 тысяч подписей собрало обращение жителей Качканара о выселении поселенцев с горы Качканар.

ЕВРАЗ КГОК и «Шедруб Линг» заключали соглашение о порядке допуска туристов на территорию монастыря, но буддисты затем заявили о расторжении договорённостей — они считают, что нельзя ограничивать доступ к монастырю, и опасаются, что представители ГОКа всё-таки снесут культовые сооружения, установленные на горе.