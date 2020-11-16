Лидер буддийской общины отказался покидать гору Качканар, на которой началась разработка месторождения 

Члены буддийской общины «Шедруб Линг» не покинули храм на горе Качканар, хотя должны были это сделать до 1 ноября. Соответствующее соглашение было подписано буддистами, правительством Свердловской области и ЕВРАЗом в сентябре этого года, однако, как сообщает «Качканарский четверг», верующие продолжают жить на прежнем месте, вести хозяйство и принимать туристов.

Глава общины, качканарец Михаил Санников заявил журналистам, что не планирует покидать храм, хотя на переезд община получила 26 млн рублей из благотворительного фонда при содействии свердловских властей.

«Что такое государство? Государство — это договоренность, конвенция. Земли много, покажите мне правоустанавливающие документы, кому земля принадлежит?! Если государство потакает буржуйским интересам, то это не государство. Я этому государству присягу не давал. Я буду находиться здесь до тех пор, пока не разрешится четко и ясно этот вопрос. Все эти соглашения, по большому счёту, – филькина грамота, – цитирует издание Санникова. – Деньги выделены на уставные цели, никаких условий и сроков. Сейчас эти деньги принадлежат нашей религиозной организации. Но я к этим деньгам никакого отношения не имею, потому что я не финансист, не экономист и даже не купец».

Не переживает Санников и о здоровье своих людей и туристов:

«Согласно проекту 1953 года, а в Советское время считать умели чётко и ясно, граница будущего карьера от нас находится в полукилометре. Даже газы, которые образуются во время взрыва, сюда не попадают из-за розы ветров. Преобладающие ветра либо северо-восточные, либо юго-западные. Они всегда дуют мимо нас».

Сейчас на склонах горы Качканар работают 11 подрядных организаций. На объекте завершено строительство первого перегрузочного пункта, на который самосвалы будут доставлять руду из забоя, второй будет введён в работу в декабре. Каждый пункт рассчитан на 6,5 млн тонн руды. Первый взрывные работы запланированы на конец ноября.

«Строения на горе Качканар не просто находятся непосредственно на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд, но и непосредственно в зоне, отведённой под взрывные работы. По закону, на территории месторождения любая застройка, а также проживание людей, запрещены. Перенести границы карьера невозможно, так как государство выдало лицензию на отработку нового месторождения ЕВРАЗу на конкурсной основе и одно из требований закона о недрах – добыть все разведанные полезные ископаемые. Нарушение данного требования чревато отзывом лицензии, и в конечном итоге ставит под сомнение целесообразность разработки СКМ и перспективу развития города Качканара в целом. Застройка на горе Качканар признана судом незаконной», – прокомментировали ситуацию в ЕВРАЗе.