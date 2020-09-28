ЕВРАЗ начал разработку горы Качканар, которую буддисты должны покинуть до конца осени

Компания ЕВРАЗ приступила к горным работам на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнетитовых железных руд на горе Качканар. По соглашению, подписанному представителями общины «Шедруб Линг», правительством Свердловской области и ЕВРАЗом, буддисты должны покинуть гору до ноября этого года.

На склонах горы Качканар сейчас работают 11 подрядных организаций. Уже отгружены первые тонны вскрыши, начата подготовка трёх первых уступов карьера. На объекте завершается строительство первого перегрузочного пункта, на который самосвалы будут доставлять руду из забоя, второй будет введён в работу в декабре. Каждый пункт рассчитан на 6,5 млн тонн руды.

«Экскаватор на площадке будущего карьера снимает грунт, чтобы достичь залежей железной руды, формирует заезды для самосвалов на рабочие площадки. Параллельно на месторождении работает разведочный буровой станок для уточнения запасов. Как только экскаватор достигнет рудного тела, начнётся добыча руды. Первые взрывы здесь планируется произвести в конце октября 2020 года. До конца года из первичного карьера планируется добыть около 200 тысяч тонн руды», — рассказали в пресс-службе компании.

С перегрузочных пунктов руда будет доставляться на дробильную фабрику железнодорожным транспортом. Для этого построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередач, модернизирована подстанции № 11, завершается строительство водоотведения — водоводов, насосных станций и водоотводных канав. Начался монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов. — Развитие Собственно-Качканарского месторождения — это залог стабильной работы ЕВРАЗ ГОК и ЕВРАЗ НТМК, а значит, и залог успешного развития Качканара и Нижнего Тагила».

Члены буддийской общины «Шедруб Линг» после многолетнего конфликта согласились покинуть гору и переехать в посёлок Косья в Нижнетуринском городском округе. Монастырь, появившийся в 1995 году, с двумя ступами Пробуждения, статуями Будды и Миларепы останутся на прежнем месте. Община сможет посещать сооружения на горе по установленному порядку, разработанному КГОК, по предварительной заявке, в определённые часы и только в составе групп.

Как пояснили в ЕВРАЗе, порядок посещения сооружений нужен для обеспечения безопасности людей, которые будут подниматься на гору и попадут в зону разработки месторождения.