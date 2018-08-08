Бегунью из Нижнего Тагила Марию Савинову окончательно лишили золота Олимпиады в Лондоне

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляционную жалобу российской бегуньи Марии Савиновой (Фарносовой) на её четырёхлетнюю дисквалификацию и аннулирование результатов с 26 июля 2010 года по 26 августа 2013 года в связи с нарушением антидопинговых правил, пишет sport24.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы CAS.

Таким образом, Савинову лишили золотых медалей Олимпийских игр 2012 года в беге на 800 метров, чемпионата мира 2011 года и чемпионата Европы 2010-го. В связи с таким решением суда золото Олимпиады получит южноафриканская бегунья Кастер Семеня, на второе место поднимется российская спортсменка Екатерина Поистогова, бронза достанется занявшей четвёртое место представительнице Кении Памеле Джелимо.

О дисквалификации Савиновой-Фарносовой стало известно в феврале 2017 года. До этого, в ноябре 2015 года, комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить от соревнований ряд российских легкоатлеток, включая Савинову, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпиадой-2012, которые были сокрыты IAAF и РУСАДА. В конце января 2017 года немецкий телеканал ARD выпустил пятый фильм о допинге в российском спорте, где главным обвиняемым стал тренер Савиновой Владимир Казарин.

Мария Савинова в конце 2007 года пришла в нижнетагильский клуб «Спутник». В клубе легкоатлетка занималась под руководством заслуженного тренера России Владимира Казарина. Высшей наградой спортсменки стала золотая медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Помимо нижнетагильского клуба, Савинова выступала за спортивное общество «Динамо».