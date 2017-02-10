CAS дисквалифицировал бегунью из Нижнего Тагила Марию Савинову на четыре года и лишил олимпийского золота

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью из Нижнего Тагила Марию Савинову (с 2014 года Фарносова. – Прим. ред.) на четыре года, сообщает агентство Р-Спорт со ссылкой на пресс-релиз CAS. Кроме того, спортсменка будет лишена всех медалей за период с 26 июля 2010-го по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров.

Напомним, в ноябре 2015 года комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить от соревнований ряд российских легкоатлеток, включая Савинову, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпиадой-2012, которые были сокрыты IAAF и РУСАДА.

В конце января 2017 года немецкий телеканал ARD выпустил пятый фильм о допинге в российском спорте, где главным обвиняемым стал тренер Савиновой Владимир Казарин.

Мария Савинова в конце 2007 года пришла в нижнетагильский клуб «Спутник», спонсируемый «Уралвагонзаводом». В клубе легкоатлетка занималась под руководством заслуженного тренера России Владимира Казарина. Высшей наградой спортсменки стала золотая медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Помимо нижнетагильского клуба, Савинова выступает за спортивное общество «Динамо».

Агентство новостей «Между строк»