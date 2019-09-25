Baza: Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

Следователь Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве Ярослав Заварзин, ведущий дело осуждённого за вывихнутое плечо росгвардейца актёра Павла Устинова, подал рапорт об отставке, сообщает телеграм-канал Baza.

«Своему руководству Заварзин объяснил своё увольнение сложной обстановкой в СКР. Следователь по делу Устинова "просто устал быть крайним"», — пишет Baza.

Ранее, 20 сентября, Мосгорсуд изменил меру пресечения Павлу Устинову — до рассмотрения апелляции он будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, Устинов был приговорен к трём с половиной годам колонии по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). По версии следствия, на акции протеста 3 августа он оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате чего тот якобы получил вывих плеча.

Сам Устинов свою вину не признаёт. Прокуратура запрашивала для молодого человека шесть лет колонии, но после общественной кампании в поддержку Устинова ведомство попросило смягчить ему приговор. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил наказать его условным сроком.