В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова (ВИДЕО)

Возле администрации президента в Москве с 11:00 началась серия одиночных пикетов в поддержку актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 годам колонии по делу о нападении на росгвардейца во время акции протеста 3 августа, пишет «МБХ Медиа».

В частности, с пикетом вышел актёр Александр Паль. У него в руках плакат «Свободу Павлу Устинову». К администрации президента также пришли режиссёр Александр Молочников, актёр Никита Кукушкин и другие актёры.

По версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги на акции протеста 3 августа, а при задержании сопротивлялся и вывихнул плечо росгвардейцу. Устинов не признал вину. Суд отказался приобщить к делу две видеозаписи задержания, на которых видно, что он ничего не кричал.

В защиту Устинова выступили актёры, музыканты и телеведущие, а также глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Пересмотреть приговор актёру попросили главные редакторы «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя». Петицию с аналогичным требованием подписали более 70 тысяч человек.