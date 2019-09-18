Секретарь генсовета «Единой России» выступил в поддержку осуждённого Павла Устинова

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актёр Павел Устинов, приговорённый к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейцу при задержании на акции 3 августа, пишет РБК.

В своём Instagram Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок.

«Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — добавил он.

При рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», заявил секретарь генсовета ЕР.

Он добавил, что несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».

«Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно», — пишет Турчак.

По данным следствия и суда, на акции протеста в Москве 3 августа Устинов при задержании якобы напал сотрудника Росгвардии, схватил его за руку, в результате чего вывихнул ему плечо. Павел Устинов свою вину не признаёт, настаивает, что в акции протеста не участвовал и насилие к силовику не применял. Судья при чтении приговора заявил, что, несмотря на то, что Устинов вину не признаёт, она доказывается материалами уголовного дела. К показаниям свидетелей со стороны защиты Устинова суд отнёсся критически, потому что они противоречат показаниям потерпевшего. Вердикт по делу Устинова в зале суда встретили словами: «Позор судье!»

Напомним, ранее российские актёры устроили флешмоб в поддержку своего коллеги. Также за осуждённого Павла Устинова вступились священники РПЦ и московские педагоги.