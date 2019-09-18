Секретарь генсовета «Единой России» выступил в поддержку осуждённого Павла Устинова

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актёр Павел Устинов, приговорённый к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейцу при задержании на акции 3 августа, пишет РБК.
В своём Instagram Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок.
«Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — добавил он.
При рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», заявил секретарь генсовета ЕР.
Он добавил, что несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».
«Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно», — пишет Турчак.
По данным следствия и суда, на акции протеста в Москве 3 августа Устинов при задержании якобы напал сотрудника Росгвардии, схватил его за руку, в результате чего вывихнул ему плечо. Павел Устинов свою вину не признаёт, настаивает, что в акции протеста не участвовал и насилие к силовику не применял. Судья при чтении приговора заявил, что, несмотря на то, что Устинов вину не признаёт, она доказывается материалами уголовного дела. К показаниям свидетелей со стороны защиты Устинова суд отнёсся критически, потому что они противоречат показаниям потерпевшего. Вердикт по делу Устинова в зале суда встретили словами: «Позор судье!»
Напомним, ранее российские актёры устроили флешмоб в поддержку своего коллеги. Также за осуждённого Павла Устинова вступились священники РПЦ и московские педагоги.
«Мы требуем освободить несправедливо осуждённых, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы», — говорится в заявлении учителей.