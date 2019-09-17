Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». Его подписали 39 священнослужителей Русской православной церкви.

Авторы письма требуют пересмотра приговоров, вынесенных семи фигурантам «московского дела». Также священнослужители выражают надежду, что с других фигурантов дела, которые пока что ожидают суда, снимут все обвинения.

«В отношении фигурантов “московского дела” вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжёлых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от неё. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и “массовый беспорядок”», — сказано в письме.

Также представители РПЦ выразили беспокойство, что вынесенные приговоры больше похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение суда.