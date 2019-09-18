«Иначе страна обречена снова и снова оставаться на второй год»: учителя выступили с требованием освободить осуждённых за участие в митингах в Москве

Московские учителя в открытом письме потребовали освободить осуждённых по «московскому делу». Открытое письмо педагогов размещено на специально созданном сайте на платформе Tilda.

«Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе <…> и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живём, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию», — подчёркивают педагоги.

Учителя отмечают, что осуждённые являются молодыми людьми — их «вчерашними учениками», которые тревожатся о судьбе России, а наказывать их — значит радикализовать протест.

«Мы требуем освободить несправедливо осуждённых, прекратить сфабрикованные дела и дать справедливую с точки зрения закона оценку действий тех, кто избивал людей на улицах, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил заведомо несправедливые приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы», — говорится в заявлении.

На момент публикации новости письмо подписали 40 московских учителей, среди которых педагоги средних школ, ВШЭ и РАНХиГС.

Напомним, с середины лета в Москве проходили митинги из-за недопуска оппозиционных политиков в Мосгордуму. За участие в несанкционированных акциях были арестованы несколько человек, которых обвинили в нарушении закона о собраниях, агрессивном поведении по отношению к полиции и организации массовых беспорядков. Несколько человек уже получили реальные сроки, среди них актёр Павел Устинов и программист Константин Котов, они осуждены на 3,5 и 4 года колонии соответственно.