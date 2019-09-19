Генпрокуратура просит изменить приговор Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв попросил заменить приговор актёру Павлу Устинову, который накануне был приговорён к 3,5 годам колонии, на не связанный с лишением свободы.

«Пономарёв внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова П. Г. Генеральная прокуратура РФ не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — сообщил ТАСС представитель Генпрокуратуры.

Напомним, по версии следствия, во время задержания не несогласованном митинге оппозиции Устинов оказывал сопротивление сотруднику ОМОНа, в результате чего силовик получил вывих плеча. Суд отказался ознакомиться с многочисленными видеозаписями задержания, на которых видно, как Устинов стоял у метро с телефоном в руке, к нему подбежали экипированные сотрудники ОМОНа и повалили на землю. В результате один из силовиков потерял равновесие и упал.

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс: в защиту молодого актёра выступили коллеги по цеху, священнослужители, журналисты, педагоги и многие другие. Также своё мнение по поводу приговора высказал глава Росгвардии Виктор Золотов, 19 сентября он предложил изменить меру пресечения на один год условно. Накануне в Москве также прошла серия одиночных пикетов в поддержку молодого человека, в них приняли участие сотни людей. Петиция в поддержку Устинова уже набрала более 100 тысяч голосов.