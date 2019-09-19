Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил ТАСС, что Павлу Устинову надо назначить условный срок по делу о применении насилия против росгвардейца.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевёл бы на [осуждённого на пять лет за твит про детей силовиков блогера Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов.

Он пояснил, что Синице надо не сократить, а добавить срок «за призывы убивать жён, детей».

«Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» — добавил Золотов.

Напомним, Пресненский суд Москвы 3 сентября признал блогера Владислава Синицу виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить блогеру шесть лет колонии. Подсудимый свою вину категорически отверг и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Следствие установило, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter, 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля он под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Дело в отношении Синицы расследовалось по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).