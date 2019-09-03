Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков

Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам лишения свободы, его признали виновным в разжигании ненависти из-за твита о детях силовиков, пишет «Новая газета».

Сторона обвинения просила приговорить Синицу к шести годам колонии — это максимальное наказание по 282-й статье, которую вменяли блогеру. Накануне по его делу должно было пройти предварительное заседание, однако суд сразу перешёл к прениям сторон.

Речь идёт о твите Синицы, в котором он написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

Дело на Синицу завели после того, как на его твит обратили внимание федеральные телеканалы.

Сам блогер назвал свой твит «немножечко грубым и неэтичным», однако заявил, что призывов к насилию в нём не было, своей вины он не признал.