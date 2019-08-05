Арестован блогер, призывавший применять насилие в отношении детей росгвардейцев

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца блогера из Подмосковья Владислава Синицу. Мужчина обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды после того, как он опубликовал твит с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

По информации «Медиазоны», Синица признал, что написал твит о детях силовиков, но виновным в возбуждении ненависти к кому-либо себя не считает.

31 июля Владислав Синица под ником Максимилиан Стеклов написал в своём Twitter предложение расправляться с детьми «доблестных защитников правопорядка». В одном из твитов он предложил похищать детей правоохранителей и снимать «снафф-видео» с их участием. По версии следствия, таким образом Синица высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».

Блогера задержали 4 августа, а на следующий день ему предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.