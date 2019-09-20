Актёра Павла Устинова отпустили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к представителю власти, и отпустил его под подписку о невыезде, пишут «Ведомости».

Замгенпрокурора Юрий Пономарёв просил суд учесть положительные характеристики Устинова, а также поручительство артиста Константина Райкина.

Напомним, Устинов был задержан во время несогласованной акции протеста 3 августа в районе Пушкинской площади. Следствие утверждает, что он оказывал сопротивление бойцам Росгвардии, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Устинов в суде не признал вину и заявил, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро. Версию Устинова поддерживали свидетели, которые видели момент задержания Устинова, защита также просила приобщить к делу видеозаписи, на которых зафиксирован этот момент, но судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался рассматривать видео в качестве доказательства.

Приговор Устинову вызвал большой резонанс, за него вступились многие известные актёры и музыканты. В Москве 17 и 18 сентября сентября проходили одиночные пикеты за освобождение Устинова. Раскритиковал приговор Устинову и директор Росгвардии Виктор Золотов — по его мнению, актёру нужно было назначить один год условно, а 3,5 года лишения свободы добавить к сроку блогера Владислава Синицы. Синица ранее получил пять лет тюрьмы за твит, в котором призывал деанонимизировать силовиков и их детей.