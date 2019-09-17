Российские актёры запустили флешмоб в поддержку осуждённого за участие в митинге Павла Устинова (ВИДЕО)

Российские актёры, музыканты и стендап-комики начали кампанию по поддержке своего коллеги Павла Устинова, которого накануне осудили на 3,5 года общего режима за применение насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа в Москве. Прокуратура просила приговорить его к шести годам.

Флешмоб запустил актёр Александр Паль, который призвал коллег сплотиться и привлечь внимание к приговору Устинову.

«Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!» — заявляют актёры.

Флешмоб поддержали Максим Галкин, Юлия Пересильд, Юлия Ауг, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, сергей Шнуров, Сергей Лазарев, Елизавета Боярская, Кристина Асмус, Александр Петров, Никита Ефремов, Ирина Горбачёва, Виктория Исакова, Павел Табаков и многие другие.

Никита Кукушкин призвал также не сотрудничать с театрами и кинокомпаниями, которые производят пропагандистские продукты, не работать с администрацией президента и не ездить на форумы вроде «Тавриды. Live», чтобы не тратить свой талант на потакание власти.

Комик Илья Соболев заявил, что приговор Устинову подтвердил, что жизнь человека в России равна нулю.

Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за «применение насилия» на несогласованной акции протеста 3 августа. При этом судья не принял во внимание видео, которое подтверждает его невиновность: на нём видно, что актёр не оказывал сопротивления и не трогал силовиков. Более того, Устинов заявлял, что не принимал участия в самом протесте, не выкрикивал лозунгов, а просто пришёл на Тверскую улицу для деловой встречи. Его защита подала на апелляцию.