Актёр «Уральских пельменей» написал песню о «важной тёте» Ольге Глацких (ВИДЕО)

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников написал песню «про важную тётю» Ольгу Глацких — главу департамента молодёжной политики области, отстранённую за фразу «государство вам ничего не должно». Видео опубликовано на YouTube-канале юмориста.

Напомним, 4 ноября во время поездки в Кировград чиновница приняла участие в круглом столе горадминистрации, где присутствовали педагоги дополнительного образования и старшеклассники. Глацких, отвечая на вопрос о финансировании, заявила, что «государство вам ничего не должно».

«Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — заявила она.

Спустя некоторое время чиновница сначала отказалась от своих слов, а затем извинилась за них.

Позже чиновницу вывели из состава политсовета регионального отделения «Единой России» и исключили из списка факелоносцев универсиады — бывшая спортсменка должна была принять участие в эстафете огня 17 ноября в Екатеринбурге.

На время проведения служебной проверки Глацких отстранена от должности губернатором Евгением Куйвашевым. Деятельностью главы департамента также заинтересовались силовики.

Источник Znak.com сообщал, что Ольга Глацких напишет заявление об уходе по собственному желанию после возвращения в Россию из отпуска.