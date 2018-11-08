Политика

Ольгу Глацких и Сергея Носова исключили из свердловского политсовета «Единой России»

08.11.2018 23:30
Ольгу Глацких и Сергея Носова исключили из свердловского политсовета «Единой России»

Отстранённую от должности главу департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких вывели из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Решение было принято сегодня, 8 ноября на конференции партячейки. Вместе с оскандалившейся после фразы о том, что государство «ничего не должно» молодёжи, чиновницей из состава политсовета был выведен и экс-мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов. Исключены также бывший руководитель регионального исполкома Александр Косинцев, экс-ректор Уральской академии госслужбы Александр Александров, общественница Вероника Пиджакова, председатель думы Сысерти Александр Карамышев, партийцы Тамара Гришина, Игорь Лаврентьев и Евгений Языков.

Освободившиеся места в политсовете займут, в том числе: недавно вступивший в должность главы Нижнего Тагила, лидер местных единороссов Владислав Пинаев, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и другие партийцы. Они были введены в состав руководящего органа по итогам тайного голосования делегатов, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе реготделения ЕР. «За» проголосовали 233 единоросса, «против» – семь.

«В партии есть прогрессивная норма: состав регионального политсовета должен ежегодно обновляться на 10%. Это возможность для партийцев, которые проявили себя. Это усилит, активизирует и “омолодит” нашу работу», – отметил секретарь Свердловского регионального отделения ЕР Виктор Шептий.

Ранее ротацию политсовета провели тагильские единороссы. Из руководящего органа партячейки исключили также экс-мэра Сергея Носова, но вернули находившегося в опале у бывшего градоначальника экс-депутата гордумы Вячеслава Горячкина.

Фото: 
ТАСС
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