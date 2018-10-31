Из тагильского политсовета «Единой России» исключили Носова и вернули опального экс-депутата Горячкина

Глава Нижнего Тагила и лидер местных единороссов Владислав Пинаев сегодня, 31 октября, провёл серьёзную ротацию состава городского политсовета партии. Из руководящего органа партячейки исключили экс-мэра Сергея Носова (сейчас губернатор Магаданской области), но вернули находившегося в опале у бывшего градоначальника экс-депутата гордумы Вячеслава Горячкина. Считается, что Горячкин попал в «чёрный список» Сергея Носова в 2015 году, когда поддержал жителей Рудника им. III Интернационала, выступивших против строительства вблизи своих домов полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса дочерней структурой «Ростеха». Сегодня экс-депутат исполняет обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части ГЛК «Гора Белая».

Ротация состава руководящего органа партячейки была проведена на 34-й отчётно-выборной конференции отделения «Единой России». При этом многие представители партии сообщили АН «Между строк», что не знали заранее не только о списках кандидатов на исключение, но также о том, какие вопросы будут рассматриваться сегодня на заседании. Вместе с Сергеем Носовым из состава политсовета были исключены также бывшие депутаты гордумы Елена Емельянова и Сергей Саранчук, скончавшийся в июне директор ГЛК «Гора Белая» Александр Зотов, экс-директор Нижнетагильского филиала УрФУ Владимир Пегашкин, партийцы Любовь Моденова и Александр Размирица, которые добровольно сложили полномочия в том числе из-за смены места жительства. Вместо них Пинаев предложил принять в политсовет, помимо Вячеслава Горячкина, действующих депутатов НТГД Константина Шведова и Дениса Корякина, директора по персоналу УВЗ Константина Захарова, директора по производству УВЗ Павла Слободяника, Станислава Зыкина и Вадима Любаева.

По спискам предложенных кандидатур было организовано тайное голосование. В нём приняли участие лишь 116 присутствовавших на конференции делегатов из 217 существующих. При этом более 30 из них покинули заседание сразу после голосования, не дождавшись объявления результатов. Почти все делегаты проголосовали за предложенные кандидатуры.

После ротации депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин вручил заместителю секретаря местного отделения ЕР, владельцу ООО «Водоканал-НТ» Сергею Силяеву благодарственное письмо от уполномоченного по правам человека при президенте РФ в регионе Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен поблагодарила Силяева за помощь РОО «Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области», а также «за единство взглядов в решении вопросов социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей».

Отметим, за 2018 год в члены партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле был принят 71 человек (всего единороссов сейчас в городе 4680), количество сторонников увеличилось на 147 человек, до 846. Выбыли из партии 139 человек, из них 54 в связи со смертью.