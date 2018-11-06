Ольгу Глацких отстранили от должности на время проверки

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких временно отстранена от должности распоряжением губернатора региона Евгения Куйвашева, со ссылкой на департамент информполитики главы Среднего Урала пишет Znak.com.

Решение об отстранении чиновницы принято на время проведения проверки относительно её заявления во время круглого стола в Кировграде, посвящённого реализации молодёжных проектов. На мероприятии Глацких сказала, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей их рожать». Евгений Куйвашев посчитал, что её высказывание является некорректным.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодёжи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — отметил губернатор.

Сама чиновница накануне вечером принесла извинения за резкие слова о том, что государство молодым людям «ничего не должно».

«Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — добавила Глацких.

Утром 6 ноября портал 66.ru опубликовал аудиозапись, где девушка с голосом, похожим на голос главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких, подводит итоги года работы своего подразделения. Главная героиня записи сама себя называет Ольгой Вячеславовной, матерится, рассказывает о том, как она была назначена на должность, и весьма своеобразно благодарит подчинённых за работу.