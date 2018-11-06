«Я понятия не имею, что такое бюджет»: СМИ распространили новый компромат на чиновницу Ольгу Глацких

Портал 66.ru опубликовал аудиозапись, где девушка с голосом, похожим на голос главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких, подводит итоги года работы своего подразделения.

Главная героиня записи сама называет себя Ольгой Вячеславовной, матерится, рассказывает о том, как она была назначена на должность, и весьма своеобразно благодарит подчинённых за работу.

Запись сделана, предположительно, во время неформального собрания в департаменте молодёжной политики Свердловской области. Женщина, называющая себя Ольгой Вячеславовной, обращается как минимум к двум сотрудникам организационно-правового отдела.

«Пузырёва косички наплела, с бокальчиком сидит», — говорит главная героиня.

Предположительно, она имеет в виду главного специалиста Дарью Пузырёву.

«Мехман тоже поражён, потому что за текущий год большой оборот нормативки», — продолжает она в адрес, предположительно, замначальника отдела Мехмана Мамедова.

Судя по тону, Ольга Вячеславовна нетрезва. Она откровенничает, вспоминая о том, как стала директором департамента молодёжной политики.

«Мне 27 лет. Что такое 27 лет и орган исполнительной власти? Я понятия не имею, что такое бюджет. Но у меня не было других альтернатив, кроме того, как согласиться с губернатором. Все меня поздравляли. А с чем поздравлять? Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать», — признаётся женщина.

Напомним, 5 ноября во время поездки в Кировград чиновница приняла участие в круглом столе горадминистрации, где присутствовали педагоги дополнительного образования и старшеклассники. Глацких, отвечая на вопрос о финансировании, заявила, что «государство вам ничего не должно», потому что не просило родителей рожать. Спустя некоторое время чиновница сначала отказалась от своих слов, а затем извинилась за них.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно ("государство вам ничего не должно"), и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — заявила Глацких.

Предложения об увольнении директора департамента молодёжной политики высказали экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ряд политиков и пользователи соцсетей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, заявил, что послушает полную запись с круглого стола и лично встретится с подчинённой, чтобы выяснить её позицию. Он выразил сожаление за произнесённые ею слова.