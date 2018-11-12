СМИ: Губернатор Евгений Куйвашев решил не увольнять Ольгу Глацких

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких сохранит свою должность, однако ей сделают выговор, со ссылкой на источник в аппарате главы региона пишет Ura.ru. Решение после «серьёзного разговора» с ней принял губернатор Евгений Куйвашев.

В то же время издание отмечает, что исполняющая обязанности главы регионального департамента информационной политики Юлия Прыткова заявила, что у неё нет информации о завершении служебной проверки в отношении отстранённой чиновницы.

Напомним, Глацких отстранили от работы после того, как в интернете появилась видеозапись её встречи с волонтёрами 24 октября. Когда речь зашла о недостатке средств на финансирование молодежных проектов, она сказала: «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Евгений Куйвашев 6 ноября отстранил Глацких от работы. Он пообещал, что изучит полную запись её встречи с волонтерами и решит, что делать. Он отметил, что не согласен с её словами, и напомнил, что поддержка рождаемости — один из приоритетов в работе властей.

Чиновницу также вывели из состава регионального политсовета «Единой России».

UPD: Позже Znak.com со ссылкой на информированный источник написал, что Ольга Глацких до сих пор не вернулась в Россию из отпуска. Из-за этого губернатор Евгений Куйвашев до сих пор не смог встретиться с ней после скандала с её заявлением о том, что государство ничего не должно молодёжи. Собеседник издания уверяет, что по возвращении из отпуска Глацких напишет заявление об увольнении по собственному желанию.