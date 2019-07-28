Адвокаты просят отпустить руководителей сгоревшего лагеря «Холдоми» под домашний арест

Адвокаты Максима Кузнецова и Виталия Бурлакова — директора и владельца палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», обжаловали арест своих подзащитных.

Оба мужчины являются фигурантами в деле о пожаре с гибелью детей. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие считает, что собственник и директор палаточного городка не смогли обеспечить качественную организацию детского отдыха.

«Подана в Солнечный районный суд Хабаровского края апелляционная жалоба на арест моего подзащитного Кузнецова. Просим домашнего ареста и разъяснений, какую именно норму правил пожарной безопасности он нарушил», — рассказал ТАСС адвокат Кузнецова Алексей Коробков.

По данным издания, адвокат Бурлакова также обжаловала заключение под стражу своего подзащитного и просит изменить меру пресечения.

Ранее был задержан начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Его обвиняют в халатности.

Следствие считает, что на плановых учениях, прошедших на территории лагеря в июле, Новгородцев выявил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. Однако он не принял необходимых мер, чтобы обязать руководство оздоровительного учреждения исправить и устранить нарушения.

Уголовные дела объединены в одно производство.

Напомним, в ночь на 23 июля в палаточном лагере в Хабаровском крае произошёл пожар, унёсший жизни четверых детей. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.