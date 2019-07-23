Умер четвёртый ребенок, пострадавший при пожаре в палаточном городке

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырёх, со ссылкой на власти региона пишет «Интерфакс».

Ранее власти региона сообщили, что две девочки позднее умерли в реанимации, ещё одна погибла при пожаре. Также трое детей попали в больницу с сильными ожогами в состоянии комы, их состояние остаётся очень тяжёлым.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что 24 июля объявят днём траура по детям, погибшим при пожаре в лагере. По её словам, траур продлится три дня, сейчас готовятся все необходимые документы.

Напомним, пожар в туристическом комплексе «Холдоми» произошёл в ночь на вторник. В лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Сейчас медики борются за жизнь мальчика, получившего серьёзные ожоги.