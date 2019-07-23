Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трёх

Число погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трёх, пишет ТАСС.

Ранее было известно, что в результате пожара погибла 11-летняя девочка. Власти региона сообщили, что две девочки позднее умерли в реанимации. Также трое детей попали в больницу с сильными ожогами в состоянии комы, их состояние остаётся очень тяжёлым.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).