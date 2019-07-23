При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребёнок

Трагедия произошла в оздоровительном лагере «Холдоми», базирующемся на территории одноимённого горнолыжного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

В результате пожара пострадали четверо детей, трое из них находятся в реанимации с ожогами и отравлением продуктами горения. Один ребёнок погиб.

По данным ТАСС, в момент пожара в палаточном лагере отдыхало 189 детей. Сгорело 20 из 26 палаток. Дети временно размещены в дачных домиках на территории горнолыжного комплекса.