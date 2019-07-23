Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае впали в кому

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Комсомольске-на-Амуре, впали в кому, рассказал «Интерфаксу» губернатор Сергей Фургал, который приехал на место ЧП.

Он подтвердил данные о том, что один ребёнок погиб, трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Ещё один ребёнок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние — между средней тяжестью и удовлетворительным. Для родителей в больнице выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи, рассказал Фургал.

Всего, по данным МЧС, пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых, последним медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Напомним, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошёл в ночь на вторник по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей. Впоследствии выяснилось, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно, сейчас работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.