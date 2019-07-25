Директор сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае арестован

В Хабаровском крае в четверг суд арестовал директора палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова на два месяца — до 22 сентября, со ссылкой на представителя суда пишет «Интерфакс».

Суд также определяет меру пресечения директору коммерческой организации, которой принадлежал детский оздоровительный лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву.

Напомним, пожар в палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, ещё шесть пострадали от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов. Двоих пострадавших школьников доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остаётся в Солнечной районной больнице и идёт на поправку.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.