СК возбудил дело о халатности против сотрудника МЧС после пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева в связи с пожаром в детском палаточном лагере, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей организовано с нарушением противопожарных норм, однако при этом он не обязал руководство лагеря исправить нарушения.

Новгородцеву грозит до семи лет лишения свободы. СК не уточняет, задержан ли он.

Пожар в детском лагере «Холдоми», где жили 189 детей, произошёл ночью 23 июля, в нём погибли четыре ребёнка. СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и учредитель компании — владельца лагеря Виталий Бурлаков.