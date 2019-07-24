Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей при пожаре

Лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, в котором из-за пожара погибли четверо детей, будет закрыт, со ссылкой на министра образования региона Аллу Кузнецову пишет «Интерфакс».

По словам Кузнецовой, район принял решение закрыть лагерь, детей из него вывозят.

«Сейчас у нас там присутствуют 11 психологов, которые помогают в том числе в эвакуации детей», — сказала она.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что юридические службы начинают подготовку постановления о закрытии. В лагере в стационарных помещениях находятся 191 ребёнок и 33 вожатых.

Пожар в палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля, сгорело 20 палаток. Причиной возгорания назвали неисправный обогреватель. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей позже умерли в больнице. На данный момент двое детей находятся под наблюдением врачей с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Семьям пострадавших детей выплатят компенсации: 200 тысяч рублей за лёгкий вред здоровью, 400 тысяч — за тяжкий и средней тяжести. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Директора организации, которой принадлежит лагерь, Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова задержали. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.