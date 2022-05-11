Администрация Нижнего Тагила планирует потратить на строительство приюта для бездомных животных на Черемшанке 40 миллионов рублей 

Мэрия Нижнего Тагила определилась с местом для размещения и стоимостью межмуниципального приюта для безнадзорных животных. Как сообщили в пресс-службе администрации города, приют возведут в районе посёлка Черемшанка. Определена и предварительная стоимость строительства — 40 млн рублей, однако данная цифра ещё может измениться. После субсидирования проекта правительством Свердловской области будет размещён соответствующий аукцион на его реализацию, заявили АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета.

На территории области выбраны земельные участки ещё в пяти округах, где построят приюты для животных, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Специальные учреждения появятся в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском и Сысертском городских округах. В Екатеринбурге выбор земельного участка ещё продолжается. Как отмечает директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге согласно специально созданной дорожной карте предусмотрено строительство своего приюта для животных.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 февраля поручил главам муниципалитетов решить проблему бродячих собак в регионе. Через некоторое время глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал распоряжение построить муниципальный приют для бездомных животных.