О муниципальном фильтре

Гарантизм – одна из политических теорий, возникшая в XIX веке. Её «отцом-основателем» был знаменитейший Алексис Токвиль, книга которого «Демократия в Америке» – классика анализа политической системы. Суть гарантизма – поиск гарантий для демократии от издержек самой демократии. Например, по Токвилю, в те времена Палата представителей в США имела «разнузданный характер». А потому в качестве гарантии от непродуманных решений формировалась умеренная верхняя палата. Палаты формировались разными способами, что в итоге приводило к тому, что они сдерживали друг друга.

Человечество за время своего существования придумало кучу разнообразных гарантий для демократии. Подчёркиваю, от самой демократии. Здесь и разнообразные цензы, и залоги, и заградительные барьеры, и праймериз, и избирательные системы, и способы голосования, и ограничения на пассивное избирательное право, и ещё много чего.

Защита от дурака, от злого умысла, от скоропалительного решения, от заблуждения чаще всего предполагает сочетание самых разнообразных сдержек, противовесов, то есть гарантий. При этом в основе всего, безусловно, лежат принципы свободного волеизъявления избирателей и наличие гарантий для избранных лиц и сформированных институтов свободно принимать решения в рамках своей компетенции.

Муниципальный фильтр, на первый взгляд, из этой же серии. Тем более что есть похожие практики. Во Франции, например, кандидат в президенты должен предоставить в свою поддержку подписи 500 выборных должностных лиц, представляющих не менее чем 30 административно-территориальных единиц. А вот в Иране кандидатов отфильтровывает специальный совет, иначе выборы более чем из полутора тысяч выдвинувшихся в президенты превратились бы в фарс. Здесь явно на порядки больше субъективизма, чем при французской системе защиты демократии от ошибки, от фарса.

Что же у нас? С одной стороны, фильтр, казалось бы, действительно защищает от карнавала, предохраняет демократию от ошибки. С другой – в нашей системе столько гарантий для демократии от демократии, от ошибки свободного волеизъявления, что от самой демократии ничего и не остаётся.

Сначала жёсткие правила и адмресурс на муниципальных выборах. Потом жёсткая зарегулированность деятельности самих представительных органов муниципий. Следом – зависимость от исполнительных органов местного и регионального уровня. Конечно же, вмешательство в политику разнообразных правоохранителей. Следствием – страх самих избранников, которые боятся голосовать так, как считают нужным. И т.д., и т.п. В итоге, казалось бы, вполне себе нормальная практика гарантизма превратилась в практику произвола по отношению к самой сущности демократии.

К чему это? Не только сам весьма уродливо сконструированный муниципальный фильтр нужно отменять, следовало бы ко всей избирательной системе отнестись критически. Впору формулировать новую теорию гарантизма – гарантии для демократии от излишних гарантий.