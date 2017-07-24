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О муниципальном фильтре


Киселев Константин 24.07.2017

Депутат Екатеринбургской городской Думы

Гарантизм  одна из политических теорий, возникшая в XIX веке. Её «отцом-основателем» был знаменитейший Алексис Токвиль, книга которого «Демократия в Америке»  классика анализа политической системы. Суть гарантизма  поиск гарантий для демократии от издержек самой демократии. Например, по Токвилю, в те времена Палата представителей в США имела «разнузданный характер». А потому в качестве гарантии от непродуманных решений формировалась умеренная верхняя палата. Палаты формировались разными способами, что в итоге приводило к тому, что они сдерживали друг друга.

Человечество за время своего существования придумало кучу разнообразных гарантий для демократии. Подчёркиваю, от самой демократии. Здесь и разнообразные цензы, и залоги, и заградительные барьеры, и праймериз, и избирательные системы, и способы голосования, и ограничения на пассивное избирательное право, и ещё много чего.

Защита от дурака, от злого умысла, от скоропалительного решения, от заблуждения чаще всего предполагает сочетание самых разнообразных сдержек, противовесов, то есть гарантий. При этом в основе всего, безусловно, лежат принципы свободного волеизъявления избирателей и наличие гарантий для избранных лиц и сформированных институтов свободно принимать решения в рамках своей компетенции.

Муниципальный фильтр, на первый взгляд, из этой же серии. Тем более что есть похожие практики. Во Франции, например, кандидат в президенты должен предоставить в свою поддержку подписи 500 выборных должностных лиц, представляющих не менее чем 30 административно-территориальных единиц. А вот в Иране кандидатов отфильтровывает специальный совет, иначе выборы более чем из полутора тысяч выдвинувшихся в президенты превратились бы в фарс. Здесь явно на порядки больше субъективизма, чем при французской системе защиты демократии от ошибки, от фарса.

Что же у нас? С одной стороны, фильтр, казалось бы, действительно защищает от карнавала, предохраняет демократию от ошибки. С другой  в нашей системе столько гарантий для демократии от демократии, от ошибки свободного волеизъявления, что от самой демократии ничего и не остаётся.

Сначала жёсткие правила и адмресурс на муниципальных выборах. Потом жёсткая зарегулированность деятельности самих представительных органов муниципий. Следом  зависимость от исполнительных органов местного и регионального уровня. Конечно же, вмешательство в политику разнообразных правоохранителей. Следствием  страх самих избранников, которые боятся голосовать так, как считают нужным. И т.д., и т.п. В итоге, казалось бы, вполне себе нормальная практика гарантизма превратилась в практику произвола по отношению к самой сущности демократии.

К чему это? Не только сам весьма уродливо сконструированный муниципальный фильтр нужно отменять, следовало бы ко всей избирательной системе отнестись критически. Впору формулировать новую теорию гарантизма  гарантии для демократии от излишних гарантий.

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Список Авторов


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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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