Как вести себя в дежурной части

Друзья, позвольте ещё раз обратить ваше внимание на то, что наши советы по технике безопасности при общении с сотрудниками правоохранительных органов носят самый общий характер. Каждая конкретная ситуация в реальности может развиваться так же, как распадается ядро атома. Помните картинку из школьного учебника? Первоначально мы видим только одно ядро, потом оно делится пополам, потом на четыре части, на восемь и так далее. Однако, пользуясь нашими советами, вы с большой вероятностью сможете или совсем избежать неблагоприятных последствий, или существенно уменьшить их количество.

Итак, начнём. Сегодня вам не повезло и сотрудники полиции, отвечая на ваш вопрос, радостно ухмыляясь, сообщили вам о том, что, хотите вы или нет, но вам придётся проехать вместе с ними, так как им очень-очень хочется именно с вами пообщаться. Данная ситуация не даёт повода для особых волнений, поскольку если бы у полиции были к вам серьёзные и обоснованные претензии, то задержание проводилось бы силами ОМОНа, СОБРа либо другими достойными представителями Национальной гвардии, а эти ребята, как известно, сперва сбивают вас с ног ударом приклада, потом немножко пинают, а лишь затем вежливо приглашают куда-либо проехать с ними. Поэтому, если вы не лежите на асфальте с вывернутыми назад руками и вам не засовывают за пояс ржавый пистолет ТТ, беспокоиться пока не надо.

Находясь в салоне служебной автомашины во время вашего перемещения в отдел полиции, внимательно слушайте, о чём разговаривают между собой оперативники, запоминайте их внешние приметы, имена, клички: эта информация потом может вам пригодиться. Когда вас проведут в здание райотдела, то оперативники могут либо сразу провести вас в свой кабинет, либо передать вас работникам дежурной части.

Дежурная часть – это одно из наиболее спокойных и мирных подразделений. Пока вы находитесь в дежурной части, вам с очень большой степенью вероятности не угрожает никакая опасность. Этим сотрудникам обычно наплевать на процент раскрываемости, поэтому они больше всего озабочены тем, чтобы за время их дежурства не произошло никакого ЧП, тем более, чтобы оно не произошло в помещении самой дежурной части. Поэтому, если при задержании вас избили, сразу же, как только удалятся сотрудники уголовного розыска, начинайте жаловаться на плохое состояние здоровья, полученные травмы, симулируйте потерю сознания, рвоту и т.д. Просите вызвать скорую помощь. Поскольку сотрудники дежурной части сами вас не избивали, они с большой охотой пойдут вам навстречу, так как если они не вызовут врачей, а с вами действительно произойдёт что-то серьёзное, то крайними будут уже они.

С сотрудниками дежурной части разговаривайте спокойно, вежливо, обращайтесь к ним по званию, добавляя слово «товарищ». Обращения типа «Эй ты!», «Командир!», «Начальник!» не рекомендую. Никогда ничего не требуйте у сотрудников полиции, только просите! Не пытайтесь запугать их своими связями, могущественными родственниками, особенно если это неправда! Сотрудники полиции на раз-два определяют действительно опасного для них человека, просто посмотрев на него либо перекинувшись парой слов. Поверьте, что между поведением уличного «гопника», обычного «мирного гражданина», настоящего племянника прокурора района, а также «дяди Миши», имеющего реальный авторитет в преступном мире, есть очень большая разница.

Задержанные содержатся в дежурной части в специальных боксах, отгороженных от основного помещения либо толстым оргстеклом, либо металлической решёткой. Поэтому перед тем, как кричать, оскорблять сотрудников дежурной части и иным путём «сворачивать им кровь», подумайте о том, что именно от этих людей зависит: вывести вас в туалет на оправку «по-маленькому» или несколько часов подождать и предоставить вам возможность вытереть лужу собственной рубашкой. Учитывайте также и то, что наказывают обычно всю камеру, а не только бузотёра. Собратья по несчастью могут быть очень недовольны тем, что из-за ваших истерик их лишили курева или воды. Наказания за нарушение порядка могут быть различные. Это зависит от степени креативности конкретных сотрудников. Например, если вы совсем ничего не понимаете, вам могут предложить «полетать ласточкой». В укромном месте вас уронят на пол, свяжут руки и ноги, а потом, перевернув вас на живот, свяжут руки с ногами так, чтобы у вас выгнулась спина. Поверьте, это некомфортно.

У сотрудников дежурной части можно попросить, чтобы они позвонили вашим родственникам, а также вашему адвокату. Постарайтесь подружиться с кем-нибудь из сотрудников (я бы посоветовал выбрать либо самого молодого, либо самого пожилого из них). Если у вас при себе есть достаточно денег, вы можете попросить своего нового друга купить для вас еды. Если он согласится, обязательно разрешите ему купить что-нибудь и для себя и его коллег (сигарет, конфет, кофе и т.д.). Если вы ведёте себя адекватно и сотрудники уголовного розыска не дали относительно вас каких-либо особых указаний, обычно достаточно просто удаётся договориться о звонках и покупке еды. Если родственники передадут вам передачу (обычно это бутылка минеральной воды, конфеты, печенье и другая еда, туалетная бумага), обязательно поделитесь ею со всеми товарищами по несчастью. Если передача большая, попробуйте поделиться ею с прапорщиком, который следит за порядком в камерах: это изменит его отношение лично к вам в лучшую сторону.

Помните о том, что вместе с вами в камере с большой степенью вероятности может оказаться стукач, специально подсаженный туда оперативниками. Если вам будет скучно, можете попытаться его расшифровать, с одной стороны, это вас позабавит, с другой стороны, у вас появится повод для торга с оперативниками, поскольку за расшифровку агента их по голове не погладят. Например, вы пообещаете не писать в областное управление Уголовного розыска о расшифрованном вами «добровольном помощнике», а оперативник даст вам свидание с женой либо сделает ещё какой-нибудь приятный для вас поступок. Если вы вежливы и не будете наглеть (например, просить ящик коньяка и цыган с гитарой), то всё у вас получится.

В интернете есть много рекомендаций о том, как можно выявить «стукача». Остановлюсь лишь на самых общих рекомендациях. Прежде всего, стукачом может оказаться человек, который по своей инициативе настойчиво пытается навязать вам своё общество, несмотря на то, что вы недвусмысленно даёте ему понять, что не хотите общаться. Оперативник-куратор обычно ставит перед агентом две задачи: получить от вас информацию и по возможности запугать (избиениями оперов, изнасилованиями в камере, подкидыванием вашей жене пакетов с наркотиками и т.д.). Видя бесплодность своих попыток, этот человек может, например, попытаться подбить других сокамерников на конфликт с вами, имея цель впоследствии заступиться за вас и этим заслужить ваше расположение. Пусть вас не обманывает внешний вид агента. Скорее всего, он будет выглядеть, как настоящий «сиделец» с большим стажем. Если вы ранее не привлекались к уголовной ответственности, то с большой степенью вероятности к вам подсадят человека, имеющего за плечами несколько реальных «командировок» в колонию. Обычно это люди небольшой физической силы, не имеющие никакого авторитета среди «настоящих каторжан». Чтобы выжить в колонии, такие люди ещё на первых «ходках» сами бегут в штаб и вербуются в стукачи, не понимая, что это – на всю жизнь. После освобождения их «по наследству» передают операм в территориальные отделы полиции. Чтобы показать конкретно вам свою «крутость», они, увидев вас, сразу снимают с себя рубашку и некоторое время молча демонстрируют свои наколки, а потом начинают рассказывать вам байки из своей тюремной жизни. Увидев, что вы достаточно впечатлились, он начнёт расспрашивать вас. Если вы не владеете навыками общения с такими людьми, лучше просто отказаться отвечать любые вопросы. Ни один по-настоящему «авторитетный» человек не будет это делать. При необходимости он и обычными словами может «загнать под лавку» любого. Кроме того, он сам никогда не полезет к вам с расспросами. О других, более специфических методах расшифровок, вам расскажет при необходимости ваш адвокат.

Именно в этот момент к вам может подойти подосланный сотрудниками полиции либо следователем так называемый «карманный адвокат». Он предложит вам свои услуги и его не смутит, если вы сообщите, что у вас нет денег, чтобы оплатить его работу. Соглашаться ли на помощь такого адвоката, слушаться ли его советов – решать вам. Своё мнение я выскажу в последующих публикациях.

Кроме сотрудников дежурной части, в этот период времени с вами могут общаться и оперативники. Надо знать о том, что сотрудников уголовного розыска можно условно поделить на несколько классов. Класс первый: молодые парни со стажем работы до 3 лет, звание – до старшего лейтенанта. Обычно очень амбициозны, чванливы, обладают сильно завышенной самооценкой. Из-за этого они легко поддаются различному манипулированию, чем с успехом пользуются как их старшие товарищи, так и представители преступного мира. В силу возраста и недостатка опыта могут быть опасны, поскольку раскрывать преступления с помощью агентуры не умеют, да и вообще разговаривают плохо, так как обладают малым словарным запасом и учатся азам своего ремесла по видеофильмам, а начальство каждый день требует от них конкретных результатов. Поэтому представители именно этого класса наиболее часто занимаются различного вида фальсификациями и применяют в своей работе незаконные методы воздействия.

Класс второй: оперативники со стажем работы 6-7 лет. Эти сотрудники наиболее опытны и наиболее опасны. Они уже всё знают, всё умеют, но не успели ещё «устать» от своей работы.

Класс третий: сотрудники со стажем работы более 10 лет. Если такой сотрудник ещё не спился от ежедневных стрессов и не занялся увлекательным и очень выгодным занятием под названием «крышевание», то с таким оперативником лучше не встречаться. Дело в том, что он может просчитать вас не хуже реального экстрасенса. Вы просто попьёте с ним чай, поговорите о футболе, а потом радостно и подробно напишите явку с повинной. Через пару дней вы не сможете ответить на вопрос адвоката: «Как это произошло?»

Класс четвёртый: это сотрудники различных подразделений областного уголовного розыска. Чаще всего приходится сталкиваться с сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью. Если вам сообщили, что задержавшие вас парни работают именно там, я вам сочувствую, поскольку сотрудники этих подразделений имеют «карт-бланш» от прокуратуры, предоставляющий им право в своей работе руководствоваться исключительно революционным правосознанием без оглядки на требования закона и ведомственных нормативных актов. Про всякие там уголовно-процессуальные кодексы они, конечно, слышали, но в глаза их никогда не видели.

В заключение позвольте ещё раз упомянуть о том, что затронутая мною тема очень обширна. Поэтому эта публикация для обычных людей (не профессионалов) и я затронул в ней только самые общие вопросы. Если у вас возникнут конкретные вопросы, задавайте и мы постараемся на них ответить.